L'economista svegliato in piena notte: "Hai vinto il Nobel"

Milano, 13 ott. (askanews) - Mai visita notturna è stata più sorprendente e gradita. Le telecamere di sorveglianza della casa dell'economista Paul Milgrom, a Stanford, California, hanno registrato il momento in cui il suo collega e vicino di casa, Robert Wilson ha bussato alle 2 del mattino per annunciargli che avevano vinto il premio Nobel per l'economia. Dalla Svezia infatti non erano riusciti a raggiungere Milgrom via telefono, così Wilson ha pensato di dirglielo di persona, andando a casa sua, di notte, insieme con la moglie. Il video è stato diffuso dall'università di Stanford."Paul, svegliati! Hai vinto il premio Nobel", gli dice. "Wow" risponde Milgrom. Ma c'è un quarto protagonista in questa inusuale scena: la moglie di Milgrom che è a Stoccolma e ha ricevuto la notifica della telecamera di sicurezza sul suo telefono assistendo in diretta all'annuncio del Nobel al marito.