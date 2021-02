L'emozione di Draghi: incespica sui numeri della pandemia

Milano, 17 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi incespica sui numeri della pandemia nel suo discorso per la fiducia al Senato, evidentemente tradito dall'emozione."Da quando è esplosa l epidemia, ci sono stati -- i dati ufficiali sottostimano il fenomeno -- 92.522 morti, 2.725.106 cittadini colpiti dal virus, in questo momento 2 milioni 2 mila 74... 2 milioni, scusate, 2 mila? 2.074... sono i ricoverati in terapia intensiva.- brusio in sala, ma Draghi riprende spedito -Ci sono 259 morti tra gli operatori sanitari e 118.856 sono quelli contagiati, a dimostrazione di un enorme sacrificio sostenuto con generosità e impegno".