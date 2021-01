L'erede dei Romanov sposerà un'italiana: è Rebecca Bettarini

Milano, 21 gen. (askanews) - Sarà un matrimonio davvero reale. Sua Altezza Imperiale, Tsarevich e Granduca Georgij Mikhailovich, ovvero l'erede della dinastia Romanov sposerà un'italiana. Molto probabilmente in autunno. Lei è Rebecca Virginia Bettarini, Vittoria Romanovna dopo la sua conversione all'ortodossia, figlia del diplomatico Roberto Bettarini e cresciuta tra Parigi, Venezia, Baghdad e ancora Roma dove si è laureata nel 2004 alla Luiss Guido Carli. Ma la città galeotta fu Bruxelles.Granduca Georgij Mikhailovich: "Noi ci siamo conosciuti molti anni fa, avevamo tanti amici in comune con i quali ci ritroviamo agli eventi sociali".Rebecca Bettarini: "Ci siamo conosciuti già da adolescenti e poi ci siamo ritrovati in Belgio dove entrambi lavoravamo per società presso le istituzioni europee e da lì lui mi ha chiesto di aiutarlo quando stava lanciando la Fondazione Russian Imperial Foundation".Granduca Georgij Mikhailovich: "E per fortuna ha detto di sì!"Rebecca Bettarini: "È vero, ho detto di sì e quindi ci siamo poi ritrovati a collaborare spesso... ed è lì che è nato un sentimento".Granduca Georgij Mikhailovich: "E la storia è andata avanti da sola".Una storia che negli ultimi mesi è proseguita pur nelle difficoltà della pandemia di Covid 19. E Rebecca ha affiancato il suo principe azzurro nell'attività di beneficenza della fondazione.Granduca Georgij Mikhailovich: "Noi lavoriamo con un banco alimentare che durante la pandemia è stato molto attivo. Abbiamo potuto portare aiuto a molte regioni della Russia, che come sapete è molto grande. È stato un lavoro enorme. E dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, i volontari".Rebecca Bettarini: "Hanno fatto un lavoro incredibile compresi gli sponsor che ci hanno finanziato. E anche i grandi gruppi come Unilever, Coca-Cola, e anche Purina che quest anno ha aiutato i canili russi fornendo cibi per animali".Ma ora tutti a chiedersi chi saranno gli invitati al matrimonio? Il primo matrimonio reale in epoca Covid o forse post Covid. Come se lo immaginano i due promessi e dove si terrà?Granduca Georgij Mikhailovich: "Per noi sarebbe una grande gioia organizzare questo matrimonio in Russia. Specialmente a San Pietroburgo che ha una forte relazione con la storia della mia famiglia. Vogliamo far vedere le bellezze della Russia a tutte le nostre famiglie, i cugini".Rebecca Bettarini: "Dobbiamo invitare tantissime persone, ci piacerebbe riceverli qui. Vedremo se sarà possibile per via della pandemia. Stiamo cercando di organizzare per autunno 2021. Speriamo con un po' di fortuna di avere la possibilità di farlo. Speriamo anche che le autorità ci vogliano fornire una mano logisticamente. Ci saranno tantissimi invitati, tutte le teste coronate d'Europa e del mondo".Intervista di Cristina Giuliano Montaggio di Linda Verzani Immagini Askanews