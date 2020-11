L’età dello Spirito, le opere di Ernesto Piccolo omaggiano Dante alla galleria Edarcom Europa a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2020 Presso la galleria Edarcom Europa, in via Macedonia 12 a Roma, la mostra personale di Ernesto Piccolo dal titolo “L’età dello Spirito. Dante Alighieri e Gioacchino da Fiore”. La mostra rappresenta un prezioso omaggio pittorico alla figura del Sommo Poeta, alla vigilia delle Celebrazioni per il 700° anniversario della morte, in relazione all’Abate Gioacchino da Fiore, ritenuta dagli studiosi fondamentale per l’influenza e il fascino intellettuale esercitati in Dante nella scrittura della Divina Commedia. L’importante ciclo pittorico, realizzato a partire dal 2014, è stato presentato nel 2019 presso l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e presso il Museo Demologico di San Giovanni in Fiore (CS). La mostra, curata da Francesco Ciaffi, è inserita nel programma ufficiale della Rome Art Week. agenziavista.it