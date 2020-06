Bruxelles, 11 giu. (askanews) - L'Europa riapre le frontiere dopo l'emergenza coronavirus, ma seguendo i principi di cautela e progressione. La raccomandazione agli Stati membri è arrivata dalla Commisione europea."Prima le frontiere interne, ha spiegato Ylva Johansson, commissaria Ue affari interni, raccomandiamo a tutti gli Stati membri e ai Paesi Schengen di togliere tutte le restrizioni interne che erano state adottate per il COvid-19".Questo dal 15 giugno. Bisognerà invece aspettare il primo luglio per una riapertura, comunque parziale delle frontiere esterne.Le restrizioni verranno tolte a paesi terzi selezionati insieme dagli Stati membri, una lista che verrà regolarmente e progressivamente ampliata con valutazioni sulla situazione sanitaria e non solo."Se noi apriremo ai viaggi in Europa, ci aspettiamo che quel Paese apra i suoi confini ai nostri Stati", ha specificato Johansonn.