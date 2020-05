L'idea di disgelo Usa-Cina fa bene ai mercati

Milano, 8 mag. (askanews) - È disgelo, nonostante il Covid 19 e i toni accesi di Donald Trump in campagna elettorale. Cina e Stati Uniti si impegnano ad attuare la fase 1 dell'accordo sul commercio siglato a gennaio, prima della pandemia e malgrado la pandemia.L'annuncio è arrivato dal vicepremier cinese dopo una telefonata con il rappresentante Usa al Commercio e il segretario al Tesoro: "Le parti si sforzeranno per creare condizioni favorevoli all'attuazione dell'accordo economico".L'idea è piaciuta ai mercati e ha fatto bene anche alle borse europee. Anche Milano ha aperto in positivo. Sale anche petrolio.Insomma un sospiro di sollievo dopo che i due Paesi sono stati coinvolti in una guerra commerciale negli ultimi due anni e hanno posto tariffe sui reciproci prodotti, prima che le tensioni prendessero una pausa quando hanno firmato l accordo di gennaio. Ma le relazioni tra i due sembravano peggiorare di nuovo nelle ultime settimane, con Washington e Pechino che discutevano su una varietà di questioni, tra cui l origine del coronavirus. Ora, resta da vede, il disgelo quanto durerà.