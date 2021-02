(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 L’influencer dei fieristi Filippo Accetta in lacrime alla manifestazione dei venditori ambulanti Le immagini del fierista noto per la pagina facebook “La pagina di Filippo Accetta” in lacrime durante il suo discorso alla manifestazione dei venditori ambulanti in Piazza Montecitorio. Accetta è stato costretto a chiudere la sua attività durante la pandemia di Covid-19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev