(Agenzia Vista) Roma, 30 Gennaio 2021 L’intervista integrale a Giorgia Meloni: “No a un governo insieme a Pd e Movimento 5 stelle” L’intervista integrale di Agenzia Vista a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che ribadisce il suo no a fare un governo insieme a Partito democratico e Movimento 5 Stelle. “Fratelli d’Italia non è disponibile in nessun caso ad andare al Governo con il PD e col M5S. Il problema del Governo di unità nazionale è il tentativo di mettere insieme persone che la pensano in modo diverso sui grandi temi fondamentali. Se andassi a fare un Governo col PD e col M5S, cosa faremmo con il reddito di cittadinanza, con l’immigrazione, con la giustizia, la burocrazia, i rapporti con l’Europa? Le nostre idee sono diametralmente opposte. Alla fine non potremmo fare nulla, che è quello che è accaduto con gli esecutivi che abbiamo avuto in questa legislatura”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev