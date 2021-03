L'Iraq si rimette a nuovo per l'arrivo di Papa Francesco

Roma, 3 mar. (askanews) - L'Iraq si rimette a nuovo da Nord a Sud per l'arrivo venerdì 5 marzo di Papa Francesco: una visita storica in un paese ancora alle prese con l'eredità e le cicatrici di quasi 20 anni di guerre civili e in un momento critico per il Covid-19 che proprio nelle ultime settimane infuria, a fronte di limitati mezzi di contenimento e di cura. La sicurezza sarà infatti al centro delle preoccupazioni del viaggio di Francesco nel paese mesopotamico, che ha imposto il lockdown nei tre giorni da venerdì a domenica e il coprifuoco notturno, proibendo i viaggi fra province, con l'obiettivo anche di contenere il contagio.Imponenti le sfide di questo viaggio di Francesco, come imponenti sono i preparativi dell'Iraq: a Baghdad le strade vengono ripulite e lavate, campane e chiese messe a lucido, e la collaborazione fra il municipio e la comunità cristiana è stata totale, secondo Alaa Maan, sindaco della capitale irachena: "Ci stiamo coordinando con i nostri fratelli nelle chiese irachene qui a Baghdad, per mostrare questi luoghi nel modo migliore, come segno di benvenuto per sua Santità il Papa".Ma lo sforzo non riguarda soltanto Baghdad: papa Francesco sarà anche a Qaraqosh, città cristiana nel Nord conquistata dallo Stato islamico nel 2014: qui si rifanno i marciapiedi, si pianteranno fiori e le suore si sono arrampicate sui tetti delle chiese per ridipingere le croci in legno.Nella città sciita di Najaf, dove il Papa incontrerà il Grande Ayatollah Ali Sistani, le bandiere gialle e bianche del Vaticano sono state appese lungo le strade alternate a quelle irachene, un'immagine davvero inusuale.A Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, è lo stadio Franso Hariri, che prende il nome da un leader locale cristiano, a essere rinnovato per la visita papale. E perfino nel deserto del Sud, vicino all'antica città di Ur dove sarebbe nato il profeta Abramo e dove il Papa parteciperà a una cerimonia interreligiosa sabato, i lavoratori costruiscono strade e passerelle vicino al grande zigurrat per l'arrivo di sua Santità.