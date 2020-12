(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2020 “L’italia rinasce con un fiore”, lo spot del Governo per la campagna di vaccinazione Dopo la presentazione della proposta da parte del commissario straordinario Domenico Arcuri e dell’architetto Stefano Boeri del logo della campagna di vaccinazione con un fiore, il progetto dei padiglioni temporanei da utilizzare per la somministrazione del vaccino nelle principali piazze italiane, il totem informativo da localizzare nei luoghi pubblici, un video dedicato al logo. Il fiore a cui si ispira è la primula che, sbocciando per primo dopo l’inverno, annuncia il risveglio della primavera. / Youtube Invitalia Durata: 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev