La balena senza coda in agonia nel Mediterraneo, la denuncia WWF

Milano, 24 lug. (askanews) - Una balena in agonia nelle acque del Mediterraneo. La denuncia arriva dal WWF Francia che ha diffuso le immagini di questo capodoglio realizzate in un'area marina protetta tra le acque francesi, monegasche e italiane. La balena ha la coda amputata e si triova in uno stato di magrezza preoccupante, secondo la Ong, che denuncia il caso come il simbolo dell'impatto delle attività umane sulla vita dei cetacei.La balena, il cui nome è Fluker, ma che in molti in Italia hanno ribattezzato Codamozza vaga per le acque del Mediterraneo da mesi. E' stata avvistata in Spagna, poi in Francia e in Italia. Ha perso la coda probabilmente a causa dell'impatto con un'elica o di una lenza.Secondo Arnaud Gauffier del Wwf France Fluker può ancora immergersi per cibarsi, ma a fatica. E questo spiegherebbe il suo stato di malnutrizione.