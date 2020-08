La bandiera del Libano proiettata sul Cristo Redentore a Rio

Rio de Janeiro, 7 ago. (askanews) - Le luci della bandiera del Libano proiettate sulla statua del Cristo redentore a Rio de Janeiro in omaggio alle vittime delle devastanti esplosioni avvenute a Beirut il 4 agosto e che hanno provocato almeno 157 morti e oltre 5.000 feriti.In Brasile fin dalla fine dell'800 c'è un'importante e numerosa comunità siro-libanese (si stimano almeno 5 milioni di persone) e sotto la grande statua che si erge sulla montagna del Corcovado si sono riuniti alcuni rappresentanti della comunità libanese locale, tra cui il console generale del Libano a Rio de Janeiro, Alejandro Bitar."Quasi la metà della città è stata distrutta in quell'orribile incidente - ha detto Bitar ai microfoni di Afp - e siamo venuti qui per sostenere il popolo libanese, assieme alla comunità libanese qui a Rio de Janeiro e mostrare a tutti i libanesi in Brasile e soprattutto a Rio de Janeiro e in tutto il mondo che sono con il Libano".