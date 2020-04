La bella Efimova nuota nella sua cucina e sbanca sui social

Milano, 24 apr. (askanews) - Una sequenza di braccia che ha fatto il giro del web. La campionessa del mondo Yuliya Efimova, magari non ha pieno accesso alla piscina, causa coronavirus, ma è andata ovunque sui social, mentre esegue un impressionante allenamento di Medley Swimming sul bancone della sua cucina. La bella Yuliya ha collezionato 213 mila visualizzazioni su Instagram in una settimana, ma il video è stato diffuso dai fan di tutto il pianeta su Twitter, Facebook e Linkedin sbancando letteralmente in rete.