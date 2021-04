La Camera approva il piano di Draghi: 442 sì al Pnrr

Milano, 27 apr. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato il Piano di ripresa e resilienza del governo Draghi, con 442 sì alla risoluzione di maggioranza per cui la Camera "udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva e impegna il Governo a trasmettere il Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea".I no 19, 51 gli astenuti, fra cui Fratelli d'Italia.La Camera con l'approvazione della risoluzione impegna il governo "ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali nelle fasi successive del PNRR e la trasmissione della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l'attuazione e l'impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi e degli obblighi di risultato previsti dal regolamento (UE) 2021/241".Respinta la risoluzione di Fratelli d'Italia con 456 no, 47 sì e 9 astenuti.