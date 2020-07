(Agenzia Vista) Canarie, 26 luglio 2020 La campagna anti Covid delle Canarie, uno spot per mostrare il contagio in famiglia Il ministero della Salute delle Isole Canarie ha lanciato una campagna pubblicitaria sui rischi per la salute derivanti dal mancato rispetto delle regole anti Covid. Il maggior numero dei contagi sono avvenuti all'interno dei nuclei familiari. Youtube presicanarias Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev