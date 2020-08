Agenzia Vista) New York, 09 agosto 2020 La città di New York distribuisce kit con gel disinfettante, mascherina, termometro e saturimetro La città di New York inizia la distribuzione dei kit "Take Care", per combattere al meglio il coronavirus in vista dell'arrivo dell'autunno. Ogni kit contiene al suo interno mascherine, gel disinfettante, termometro e saturimetro per misurare i valori di temperatura e ossigeno nel sangue. NYC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev