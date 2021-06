La formazione a distanza di Consulcesi conquista i social con il tiktoker Khaby Lane

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 La formazione a distanza di Consulcesi per le professioni mediche ha un testimonial d'eccezione, il tiktoker Khaby Lane, protagonista di un video virale postato sui social dell'azienda che in poche ore ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni. Nel video il 21enne è alle prese con la formazione a distanza e quando ne scopre la semplicità non resiste dal compiere il gesto con le mani rivolte verso il basso che lo sta rendendo famosissimo. Il Presidente di consulcesi Massimo Tortorella ha evidenziato di aver puntato su una Formazione a distanza non solo facilmente fruibile ma soprattutto di eccellenza con contenuti scientifici di qualità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev