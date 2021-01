La Germania prolunga lockdown con obbligo di mascherina medica

Roma, 19 gen. (askanews) - La Germania si appresta a prolungare il lockdown fino al 14 febbraio. Un accordo in tal senso è stato raggiunto durante l'incontro virtuale tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i governatori dei 16 Laender tedeschi riuniti per discutere dell'inasprimento delle misure anti-Covid.Tra queste - scrivono DieWelt online e Spiegel online - l'uso obbligatorio di una mascherina protettiva medica (chirurgica o tipo KN95 o FFP2) sui mezzi pubblici, nei negozi e nei supermercati. Una misura che segue l'esempio della Baviera, Land che ha imposto l'uso della Ffp2 da questa settimana ai suoi cittadini.Altre tipologie di mascherine, comprese quelle di stoffa, in futuro non saranno più ammesse su bus, metro o nei negozi.Mentre nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato altri 11.369 contagi e 989 morti, restano quindi chiusi, almeno fino alla metà del prossimo mese, asili, scuole, bar, ristoranti e negozi non essenziali per ridurre il più possibile i contatti sociali.