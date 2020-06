La gioia dei dipendenti di HM in via Sparano a Bari, a 5 minuti dalla riapertura dello store

(Agenzia Vista) Bari, 12 giugno 2020 La gioia dei dipendenti di H&M in via Sparano a Bari, a 5 minuti dalla riapertura dello store Bari, La gioia dei dipendenti di H&M in via Sparano, a 5 minuti dalla riapertura dello store. _Courtesy trm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev