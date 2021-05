La gioia dei tifosi dell’Inter al Meazza per la festa scudetto: “Per i bambini è come il Triplete”

(Agenzia Vista) Milano, 23 Maggio 2021 “Un bambino di 10-11 anni festeggia lo scudetto come io ho festeggiato il Triplete. Dipende da quanti anni hai, da cosa hai vissuto. Io ho visto tutte le coppe del Milan, la Juve vincere. E’ chiaro che il Triplete è stato ineguagliabile”. Lo ha detto uno dei migliaia dei tifosi presenti all’esterno dello stadio Meazza per la festa scudetto dell’Inter, celebrazioni andate in scena il giorno dopo l’undicesimo anniversario della conquista della Champions League del Triplete. “Penso sia dura raggiungere quell’obiettivo lì. Io quella mattina ero qui alle 6 del mattino ad aspettare la squadra”, ha aggiunto un altro supporter ricordando la vittoria di Madrid e dei tre titoli. “Adesso sto aspettando di fare il 51° abbonamento allo stadio per l’Inter”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev