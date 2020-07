Milano, 3 lug. (askanews) - La Gran Bretagna toglie la quarantena a tutti i Paesi europei, dunque Italia compresa. Restano invece nella lista nera gli Stati Uniti. La novità entrerà in vigore dal 10 luglio."Invece di mettere in quarantena gli arrivi da tutto il mondometteremo in quarantena solo chi arriva da quei paesiin cui il virus purtroppo non è ancora sotto controllo", ha spiegato il premier Boris Johnson.