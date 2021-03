La Grecia celebra 200 anni d'indipendenza, bandiera sull'Acropoli

Roma, 25 mar. (askanews) - Celebrazioni in Grecia per il 25 marzo, festa nazionale che quest'anno segna i 200 anni dalla rivoluzione che portò all'indipendenza dall'impero ottomano.Con la cerimonia dell'alzabandiera sull'Acropoli di Atene e la soprano Anastasia Zannis che ha intonato l'inno nazionale greco si sono aperti ufficialmente i festeggiamenti, in tono ridotto a causa della pandemia.Per tutta la giornata, parate di carri armati, artiglieria e jet in volo sulla capitale, insieme a truppe a cavallo in costumi tradizionali del conflitto del 1821. A celebrare l'evento insieme alla presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou e al premier Kyriakos Mitsotakis, rappresentanti dei paesi che aiutarono i greci a conquistare la libertà. Tra questi anche il principe Carlo che ha deposto una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto.