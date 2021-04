La manifestazione "Io Apro" in 180 secondi, alta tensione, bombe carta fumogeni ecco cosa è successo

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2021 Pomeriggio di alta tensione a Piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma a due passi da Palazzo Chigi e Montecitorio, luogo dove i manifestanti di “Io Apro” volevano arrivare. Le forze dell’ordine hanno impedito che i manifestanti facessero un corteo per raggiungere la piazza davanti alla Camera dei Deputati, dove già qualche giorno fa ci sono stati degli scontri. Le forze dell’ordine non hanno caricato i manifestanti che lanciavano bombe carta e bottiglie di vetro verso il cordone della polizia schierato tra Piazza San Silvestro e Via del Tritone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev