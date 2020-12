La Manovra passa in Senato, è corsa contro il tempo

Milano, 28 dic. (askanews) - Il premier Giuseppe Conte era in Aula per il voto finale. La Camera ha approvato la manovra di bilancio da 40 miliardi con con 298 sì e 125 no. Dopo la fiducia sul provvedimento incassata dal governo il 23 dicembre scorso è arrivato l ok di Montecitorio, in attesa che il Senato la approvientro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Una vera corsa contro il tempo. Non ci sarà discussione. Ogni modifica riporterebbe il provvedimento alla Camera. Impossibile, visti i tempi strettissimi. La legge di Bilancio deve essere chiusa entro l'anno per entrare in vigore il primo gennaio 2021.