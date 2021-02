Gerusalemme, 18 feb. (askanews) - Ci sono luoghi in cui la neve, inusuale e inaspettata, trasforma il paesaggio ancor più del solito. Uno di questi è Gerusalemme che si è svegliata imbiancata per la prima volta dopo 6 anni. Uno spettacolo per gli occhi, soprattutto nella città vecchia.L'ondata di freddo in realtà sta colpendo diverse zone del Medioriente, portando nevicate e gelo dalle alture del Golan alla Siria.