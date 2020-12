(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre La Polizia di Stato presenta la sua Tombola con “smorfia” a tema Al numero 64 “l’uniforme” e al 75 “gli stupefacenti”. La Polizia di Stato. Una “smorfia” a tema con i suoi simboli per celebrare l’operato del corpo. Le tombole della Polizia di Stato sono state consegnate in segno di riconoscenza a coloro che hanno fatto donazione al Piano Marco Valerio, progetto di solidarietà attraverso il quale vengono erogati contributi annuali a favore dei figli dei dipendenti in servizio ed in pensione, affetti da patologie croniche e gravi fino al 18 esimo anno di età. / Courtesy Polizia di Stato 00_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev