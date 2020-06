(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2020 La Porta della Bellezza, l'opera dedicata a Desiree Mariottini a San Lorenzo Arriva a Roma la Porta della Bellezza, l'opera realizzata da Otello Scatolini in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma. E' la medesima via in cui è stata trovata senza vita Desirée Mariottini e l'autore le ha voluto dedicare questa opera. "Arte e cultura sono un vaccino contro l'ignoranza" ha detto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev