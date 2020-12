Agenzia Vista) Roma, 8 dicembre La preghiera a sorpresa di Papa Francesco alla Colonna dell’Immacolata in Piazza di Spagna Il tradizionale appuntamento pomeridiano per la festa dell’Immacolata Concezione è stato annullato per evitare assembramenti. Papa Francesco ha voluto comunque rendere omaggio alla statua della Madonna con una preghiera in forma privata la mattina presto e “a sorpresa”. / Vigilfuoco.tv Durata: 00_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev