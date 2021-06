La preghiera di Biden davanti alla corona di fiori per i caduti di guerra Usa

(Agenzia Vista) Roma, 31 Maggio 2021 Una carezza alla corona di fiori, una preghiera e il segno della croce davanti al tomba del Milite ignoto. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commemorato i militari caduti in guerra durante la cerimonia al cimitero monumentale di Arlington in occasione del Memorial Day americano prima di pronunciare il suo discorso. / Youtube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev