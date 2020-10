La première Dame (ed ex prof) Brigitte Macron visita una scuola

Parigi, 12 ott. (askanews) - "Mi sentite bene?", chiede la Première Dame ed ex insegnante Brigitte Macron agli studenti di un liceo a Chesnay, nella regione dell'Ile-de-France, prima di iniziare un dettato importante quello dell'Associazione europea contro le leucodistrofie (Ela), gruppo di malattie genetiche rare il cui esordio può avvenire in età pediatrica e portare a distruggere il sistema nervoso centrale di adulti e bambini.Quest'anno il dettato Ela, che rappresenta anche una rete di solidarietà per le famiglie colpite, è opera della scrittrice francese Karine Tuil ed apre la settimana nazionale "Mets tes baskets" a favore della lotta contro le leucodistrofie: eventi culturali e soprattutto sportivi durante i quali i partecipanti "prestano le loro gambe" ai compagni di classe malati, che non possono più farne uso.