La rabbia dei conoscenti ai funerali della coppia morta sul Mottarone: “Non si può morire per soldi”

(Agenzia Vista) Varese, 27 Maggio 2021 “Non si può morire così, non si può morire per i soldi. Ci sarebbero tante cose da dire ma in questi momenti bisogna mantenere la calma”. Lo ha detto uno conoscente della famiglia di Alessandro Merlo, il 29enne di Varese morto insieme alla fidanzata Silvia Malnati nella tragedia della funivia del Mottarone, ai funerali della giovane coppia nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in San Fermo, nella città lombarda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev