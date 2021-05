La Russia si schiera con Minsk dopo dirottamento aereo Ryanair

Milano, 26 mag. (askanews) - La Russia si sta schierando saldamente dietro Aleksandr Lukashenko dopo il dirottamento di un volo Ryanair, proveniente dalla Grecia e diretto in Lituania, costretto ad atterrare a Minsk per poi arrestare un giornalista dell'opposizione, provocando una tempesta di critiche occidentali. Mosca sostiene la versione bielorussa di una minaccia a bordo rivendicata per iscritto da parte di Hamas (secondo i bielorussi).Ma la posizione del Cremlino ha attirato molte critiche anche del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, che dice: non condannare è pari a sostenere.Intanto il padre Raman Pratasevich, Dmitry dalla Polonia dichiara: "Tutto ciò che i paesi dell'UE stanno facendo, non posso giudicare, ma posso dire che penso che aiuterà a cambiare radicalmente la situazione, a cambiare radicalmente l'atteggiamento delle autorità nei confronti di ciò che sta accadendo e, naturalmente, penso che aiuterà a liberare mio figlio".Ma non nasconde il suo sgomento dopo aver visto il video di suo figlio trasmesso dalla tv di stato bielorussa."Chiunque può vedere subito che è sotto pressione, era molto nervoso, stringeva le mani, lo conosciamo bene, penso che avesse il naso rotto, ci sono lividi sul fianco sinistro, penso anche che gli sono stati rotti alcuni denti".I leader dell'Unione europea hanno chiesto che le compagnie aeree bielorusse siano bandite dallo spazio aereo del blocco di 27 nazioni. Francia, Irlanda ed Estonia solleveranno l'incidente in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ma inevitabilmente l'incidente potrebbe essere sul tavolo del faccia a faccia tra Vladimir Putin e Joe Biden il 16 giugno a Ginevra.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Alessandro ViolanteImmagini Afp, Ebs