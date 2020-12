(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2020 "La sanità oltre il Covid", il convegno su disabilità e malattia in tempo di pandemia. Lo speciale “Bisogni di salute, la sanità oltre il covid”, il convegno organizzato dal network PreSa-prevenzione e salute sulle criticità che chi convive con una patologia cronica e in una condizione di disabilità si trova ad affrontare insieme alle famiglie e ai caregiver: ritardo nelle diagnosi soprattutto in campo oncologico, abbandono delle terapie, aumento delle liste d’attesa. 02_02 PreSa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev