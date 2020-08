(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2020 La sindaca Raggi a San Basilio nei locali del Comune: “Vittoria delle istituzioni sulla criminalità” In compagnia di Don Antonio Coluccia, prete impegnato nel quartiere, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato i locali dell’amministrazione di Via Tranfo a San Basilio, abbandonati da anni, per valutare la riqualificazione. “Una vittoria delle istituzioni su una parte di criminalità che per troppo tempo ha spadroneggiato” ha detto la prima cittadina. / courtesy Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev