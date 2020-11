(Agenzia Vista) Milano, 14 novembre 2020 La storia della dottoressa Annalisa Malara, dal 'paziente 1' di Codogno all’ospedale in Fiera Davide Bertani, condirettore di Lombardia Notizie, ci accompagna con il professor Nino Stocchetti e il dottor Nicola Bottino nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale in Fiera a Milano e ci propone un’intervista ad Annalisa Malara, la dottoressa che per prima a Codogno “scoprì” il “paziente 1” in Italia e che, per sua scelta, oggi opera nella struttura milanese. / courtesy Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev