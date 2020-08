La svolta in Libia: cessate il fuoco su tutto il territorio

Roma, 21 ago. (askanews) - Forse una svolta per la Libia. Le autorità rivali in Libia hanno annunciato un cessate il fuoco immediato. Il governo di Accordo Nazionale basato a Tripoli ha pubblicato un comunicato che conferma anche la convocazione di elezioni presidenziali e legislative a marzo 2021.Un altro comunicato emesso dal parlamento di Tobrouk, che fa riferimento al generale Khalifa Haftar, chiede alle parti di bloccare i combattimenti su tutto il territorio.La Libia è in preda alla guerra civile da quando Muammar Gheddafi fu deposto nel 2011; è divisa fra le autorità di Tripoli, guidate da Fayez al Sarraj e riconosciute fra l'altro dall'Italia e dall'Onu, e le forze del generale Haftar che controllano ampie zone del paese, riconosciute dalla Russia, dall'Egitto, dagli Emirati Arabi Uniti. Il conflitto ha spaccato anche la Nato. Il paese è di essenziale importanza strategica sia per il petrolio, sia perché crocevia delle strade dell'emigrazione verso l'Europa.