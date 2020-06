La tartaruga gigante Diego torna a casa alle Galapagos da eroe

Roma, 17 giu. (askanews) - È già considerato "un eroe" Diego, tartaruga gigante di circa 80 kg. Ha salvato la sua specie e ora può tornare a casa nelle Galapagos dopo aver trascorso 40 anni in cattività sull'isola di Santa Cruz, nel Sud della California.Si stima abbia circa 100 anni ma si è dato da fare: è il padre del 40% delle 1800 tartarughine che stanno tornando con lui a Espanola, isola dell'arcipelago considerata tra le più antiche della Galapagos, con la conclusione del programma di allevamento organizzato per salvare la specie: Diego si è riprodotto a sufficienza per garantirne la sopravvivenza."Chiudiamo un capitolo importante del programma di riproduzione del parco delle Galapagos" ha twittato il ministro ecuadoregno dell'Ambiente, Paulo Proano Andrade, aggiungendo che l'isola accoglie lui e le altre tartarughe a braccia aperte.Il ritorno a casa era previsto per marzo, ma è stato posticipato a causa della pandemia di coronavirus, con l'Ecuador tra i Paesi più colpiti dell'America Latina con oltre 47.000 casi.Diego era l'unico maschio nel suo recinto di 180 metri quadri condiviso con sei femmine: cinque delle dodici originariamente prelevate con lui da Espanola. Su quell'isola erano rimasti solo due maschi e 12 femmine.Diego, per così dire il "sex symbol" della specie Chelonoidis hoodensis ora è felice a casa. Ci vorrà un po' per riabituarsi al suo paradiso natio. "Tutte le tartarughe hanno un sistema di monitoraggio satellitare che ci permetterà di controllarle a distanza durante tutto il tempo di adattamento, che sarà di circa 6 mesi" spiegaDanny Rueda, direttore del Parco Nazionale delle Galapagos. "Sappiamo che grazie a lui siamo riusciti a far riprodurre una specie che era sull'orlo dell'estinzione" dice Freddy Villava, ranger del parco."Circa 1825 piccole tartarughe sono state rimpatriate nell'isola e credo che questa eredità che ci lascia Diego andrà avanti".