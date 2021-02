La Tour Eiffel cambia colore: diventa dorata per Parigi 2024

Parigi, 3 feb. (askanews) - Grandi lavori intorno alla Tour Eiffel dove è in corso la periodica ed enorme opera di manutenzione: per la 20esima volta nei suoi 132 anni di storia viene ridipinta tutta, con tonnellate di vernice.La Torre si mostrerà così al suo meglio per l'Olimpiade a Parigi 2024. Per l'occasione è stato anche abbandonato il colore usato tradizionalmente dal 1968 in cambio di una vernice più dorata. Un omaggio proprio alla medaglia più ambita dagli atleti e anche un ritorno alle origini, visto che era il colore scelto nel 1907 da Gustave Eiffel in persona.