(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2021 Lady Gaga a Roma, le fan assediano l'albergo: "Ho fatto due ore di treno per vederla" "Per me è una grande fonte di ispirazione, è un'opera d'arte vivente. Vorrei incontrarla, ma non ce la fanno vedere, sono qui da ieri pomeriggio, proviamo." Così le fan di Lady Gaga fuori dall'hotel dove soggiorna la cantante americana a Via Vittorio Veneto a Roma. C'è anche chi ha preso un treno per provare a incontrare la pop star, "Vengo da Frosinone, ho fatto due ore di treno regionale per provare a incontrare Lady Gaga, per me lei significa tutto." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev