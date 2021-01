(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio Lady Mastella: “Non sarò nel gruppo Europeisti-Maie-Cd ma sosterrò Governo Conte” "Ho deciso di non aderire al gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico. Il nome “Centro democratico” segnala una eredità politica che non posso accettare. Siccome io ho un’identità diversa ha chiesto provocatoriamente di apporre anche il simbolo di noi campani. Mi hanno detto di no quindi ho deciso di non aderire. Continuerò a sostenere il Governo Conte” ha detto la senatrice del gruppo misto e moglie di Clemente Mastella Sandra Lonardo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev