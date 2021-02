(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 “Basta con questa falsa schermaglia tra aperturisti e rigoristi. Non si può stare contemporaneamente al governo e cavalcare la protesta in piazza. Bisogna tornare velocemente alla normalità ma bisogna farlo in condizioni di totale sicurezza.” Lo dice il senatore di Leu Francesco Laforgia intervenendo in aula in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro Speranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it