(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 settembre 2020 Lagarde: "Prospettive incerte, pronti ad aggiustare strumenti" "Nell'ambiente attuale di elevata incertezza il Consiglio resta pronto ad aggiustare i suoi strumenti, in modo appropriato, per assicurare che l'inflazione vada verso l'obiettivo in modo sostenuto, in linea con il suo impegno alla simmetria". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione alla commissione economica del Parlamento Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev