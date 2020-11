Lamorgese: “Rafforzate le misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Migranti, attenzione alta”

(Agenzia Vista) Roma, 4 Novembre 2020 Lamorgese: “Rafforzate le misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Attenzione alta sui migranti” “Dopo i fatti di Nizza e Vienna è stato eseguito un metodo di analisi del rischio, sulla scia di quanto si fa contro il terrorismo dall’attacco alle Torri gemelle nel 2001. Sono state diramate specifiche istruzioni a prefetti e questori per il rafforzamento delle misure per gli obiettivi sensibili. Massima attenzione è dedicata al controllo sui migranti che sbarcano”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera in merito agli interventi realizzati dopo gli attentati di Nizza e Vienna. / Camera webtv Durata 03_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev