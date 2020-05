(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2020 Landini cambiare il nostro modello di sviluppo "Questo primo maggio del 2020 è attraversato dalla pandemia del coronavirus che sta colpendo pesantemente i nostri affetti e la nostra vita, ma sarà proprio il lavoro, il lavoro delle persone che combatterà e sconfiggerà questo virus. Del resto la forza, la generosità, la responsabilità con cui il mondo del lavoro si sta muovendo per combattere il virus – prosegue il leader della Cgil – ci indicano la strada da seguire. Ci dicono con forza che il lavoro e la sicurezza devono essere un riferimento per tutti, che il rispetto dell’ambiente deve diventare il nostro nuovo orizzonte, che al centro ci devono stare i diritti delle persone: la salute, il lavoro e l’istruzione" così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in un videomessaggio in occasione della festa del Primo Maggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev