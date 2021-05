Landini (Cgil): "Serve statuto per sicurezza sul lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2021 "Simbolicamente potremmo dire che è il momento dello statuto per la sicurezza del lavoro. La volontà che come Cgil, Cisl e Uil ci ha portato a organizzare questo evento è che vogliamo aprire una vertenza sulla sicurezza del lavoro. Vogliamo portare a casa risultati e pensiamo ad un accordo che coinvolga tutti. Per questo organizzeremo anche una settimana di iniziative sui territori", così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, all'assemblea unitaria di Cgil, Cisl e Uil sulla sicurezza sul lavoro. / Facebook Uil Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev