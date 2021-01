(Agenzia Vista) Roma, 31 Gennaio 2021 Landini sullo smartworking: “Mai lavorato così tanto come ora. Servono delle regole” “Non ho mai lavorato così tanto come in smartworking, gli orari non ci sono più. Vorrebbero fare riunioni Zoom a qualsiasi ora - dice con una battuta - ma ho anche studiato tanto, vinto le mie resistenze, e quelle ore di formazione bisognerebbe considerarle. Servono delle regole”. Così il segretario Cgil Maurizio Landini il 30 gennaio in occasione della prima giornata del congresso di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev