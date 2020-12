(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2020 Lapsus di Arcuri sulla vaccinazione: “Inizierà a metà febbraio”, poi si corregge, “metà gennaio” "Lavoriamo senza sosta per l'inizio della vaccinazione a partire da metà febbraio". Queste le parole del commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nella conferenza stampa di presentazione della campagna di somministrazione dei vaccini. In seguito, prima delle domande è tornato sul tema, correggendosi: “l'emozione nella visione e nell'ascolto del video mi ha fatto dire un'imperfezione, noi stiamo lavorando perché la vaccinazione possa cominciare da metà gennaio, me ne scuso”. Durata: 01_15 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev