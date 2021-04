(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2021 “Lasciateci arrivare a Montecitorio, non è una manifestazione violenta, è un nostro diritto. Non potete impedirci di manifestare, ci hanno chiuso in casa le persone che difendete. Non posso essere calpestati i diritti degli italiani.” Queste le parole di uno dei manifestanti di “Io Apro” verso le forze dell’ordine che hanno impedito di fare un corteo verso Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev