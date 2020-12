(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Lasco (Poste Italiane): "Oltre 200mila test anti-covid per i dipendenti dal 14 dicembre" Poste Italiane lancia una campagna di test anti Covid-19 sui suoi 130mila dipendenti. Lo ha annunciato il Condirettore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco: "Stiamo consegnando in queste ore più di 200mila tamponi su tutto il territorio nazionale. Il 14 partirà questa prima campagna di somministrazione dei tamponi. Iniziamo dai siti più nevralgici per poi estenderli su tutti gli altri centri. Questa è una iniziativa a tappeto che non ha eguali, come tante altre che in questi mesi di pandemia abbiamo messo in campo." 01_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev