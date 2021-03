Lasco (Poste italiane): "Sei Regioni utilizzano già piattaforma prenotazione vaccini gratuita"

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 "Con l’adesione della Lombardia salgono a 6 le Regioni che utilizzano la piattaforma gratuita di Poste Italiane per la prenotazione dei vaccini anti Covi-19. Intervistato dal TGPoste, il Condirettore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, ha sottolineato che la Regione più popolosa d’Italia, insieme a Sicilia, Calabria, Marche, Abruzzo e Basilicata ha scelto il sistema messo a disposizione da Poste Italiane. “Ieri – ha detto Lasco - abbiamo chiuso l’accordo con la Regione Lombardia. E’ un servizio che Poste Italiane ha messo a disposizione del Paese, in questo momento di grande criticità, a titolo gratuito. Un investimento non da poco, che abbiamo deciso di fare ad esclusivo interesse del nostro Paese”. Lo ha detto il Condirettore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco. Poste italiane Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it